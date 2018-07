Toon Jacobs uit Bakel 'mecacien van de kipnugget' vijftig jaar bij GEA

Dubbel jubileum voor Militaire Veteranen Vereniging Ge­mert-Ba­kel

9:00 GEMERT-BAKEL - 2018 is een bijzonder jaar voor de Militaire Veteranen Vereniging Gemert-Bakel. De club bestaat niet alleen 25 jaar, maar houdt in september ook nog eens voor de 15e keer de lokale veteranendag. ,,We weten van elkaar wat we hebben meegemaakt."