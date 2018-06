Tractorpulling in Bakel: 'Trekkers kieken en bier drinken'

Mede-organisator van Tractorpulling in Bakel, Marijn Keunen (50), vertelde vrijdag enthousiast waar tractorpulling, naast het trekken met een tractor van een slede vol gewichten, over gaat. Keunen: ,,De jongelui langs de baan discussiëren over wat een mooie tractor is, wat er fout gaat en hoe de conditie van de baan is. En als de chauffeur verkeerd geschakeld heeft, lachen ze ‘m uit. Het is ook gewoon een spel. Een spel van 'Trekkers kieken en bier drinken'."

Op de achtergrond staan 91 tractoren die die avond deelnemen, twee walsen die de baan vlak houden en een kraan voor het wisselen van de gewichten die de tractoren, afhankelijk van hun klasse, op de slede moeten gaan trekken. Met op de vrijdagavond ook wedstrijden voor de klussers, de jongelui uit de omgeving met een tractor uit de eigen schuur.

Kleigrond

Keunen: ,,Het zijn geen boerenzonen meer die deelnemen, maar meer de ‘derde generatie’ waarbij opa nog wel een boerderij heeft en de kleinzoons van sleutelen houden. Eén van hen is Noud Schouten (23) uit Liessel: ,,We hebben thuis een boerderij maar ik ben monteur van tractoren en landbouwmachines. Thuis hebben we een trekker staan en die kan ik gebruiken. Dat doe ik vaker met vrienden, met drie tractoren op een wagen, gaan we dan naar wedstrijden. Het is elke keer anders. Je moet de conditie van de kleigrond waarop gereden wordt goed proberen in te schatten. En je moet goede banden hebben: een brede band met veel grip en met maar een halve bar aan druk, waarmee de meeste deelnemers rijden."

Schouten is aan de beurt, moet met de tractor de weegschaal op, de slede met gewichten wordt aangekoppeld, hij rijdt naar de startplaats en geeft gas. Een flinke rookwolk komt uit de uitlaat, de banden zakken flink… en hij komt tot stilstand. Het scorebord geeft 90,49 meter aan. Keunen: ,,Jammer. Ik reed in een te lage versnelling, daardoor had de motor teveel vermogen en slipten de banden waardoor ik te vroeg tot stilstand kwam."

Schouten ging voor de 95 meter, het liefst 100, want dat is the limit, maar hij is realistisch genoeg om te weten dat dit niet gaat lukken. Helaas. Maar hij moet nog een keer en uiteindelijk telt de totale afstand. Vandaag vanaf 17.00 uur gaat het verder.