Twee zwaargewonden bij ernstige aanrijding in De Mortel, traumahelikopter geland

Alpe d'Huzesti­val in Handel in de geest van Jaaps energie

12:02 HANDEL - Zoals op elk festival wordt zaterdag ook tijdens Alpe d'Huzestival volop plezier gemaakt. Kinderen krijgen 's middags adrenaline rushes op waterski's en in de avond genieten bezoekers met een pilsje in de hand van feestmuziek. Maar de aanleiding van dit benefietfestival aan de Rooye Plas in Handel is erg verdrietig: het op 26-jarige leeftijd overlijden van Jaap de Wit. Een hersentumor werd hem in oktober fataal.