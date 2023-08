Plotseling verdwenen. Waarom is lindeboom naast vergiftig­de boom weg? Raadslid wil weten hoe het zit

DEN BOSCH - ,,Hij is opeens verdwenen.” Dat constateert gemeenteraadslid Joep Gersjes (Voor Den Bosch) over de lindeboom die jarenlang stond op de hoek Lepelstraat-Korenbrugstraat. Hij stelt er schriftelijke vragen over aan de gemeente.