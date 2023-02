Van der Poel en Van Empel stalen de show in Hoogerheide, hoe verging het de andere Brabanders?

Wie zondag de files op weg naar Hoogerheide had weten te trotseren werd op de Brabantse Wal getrakteerd op uniek dagje wielersport. De Zeeuwen openden zondag het bal met goud en zilver. Brabant haalde na de winst van Van Empel op zaterdag een dag later met Van der Poel ook de tweede hoofdprijs binnen. Voor de andere Brabanders werd het dag met vreugde en verdriet.

Zeeuwse Zondag in Hoogerheide: De slotdag van de WK werd geopend door de junioren. De Zeeuw Senna Remijn pakte achter de Fransman Léo Basiaux de zilveren plak. Provinciegenote Shirin van Anrooij zag waar Remijn de tweestrijd verloor. ,,Op het oplopende stuk richting de tweede materiaalpost.” Twee uur na Remijn wist ze dan ook precies waar ze haar slag moest slaan. En dat nog wel op haar 21ste verjaardag.

Guus van den Eijnden had moeite zijn tranen binnen te houden na het junioren-WK. De tiener uit Gemert ging goed van start en wisselde daarna van banden. ,,Ik dacht dat het beter was om voor iets minder profiel te kiezen.” Niet dus. Van den Eijnden schoof twee keer onderuit en brak de ‘veter’ van zijn schoen. Daarmee was zijn WK zo goed als voorbij. Hij kwam uiteindelijk als negentiende over de streep.

Ryan Kamp kwam bij de profs hoofdschuddend aan de finish. ,,Balen.” De man uit Raamsdonksveer was sterk van start gegaan, volgde enkele ronden in het groepje achter Mathieu & Wout, maar ging over de kop op de balken. Met een kapot stuur moest hij verder en de noodzakelijke fietswissel kostte hem nog meer tijd. Verder dan een teleurstellende 22ste plek kwam hij niet.

Inge van der Heijden kwam in de vrouwenrace geen moment in de buurt van de medailles, maar was tevreden met haar zevende plaats. ,,Ik had een goede dag, maar meer zat erin niet”, liet de 777-renster uit Schaijk opgewekt weten. Vooraan viel de boel door het geweld van Fem van Empel en Puck Pieterse al snel in brokken uiteen. Van der Heijden kwam terecht in een groepje met Denise Betsema en ploeggenote Annemarie Worst. ,,Dat is nog een leuke strijd geworden.”

Mirre Knaven reed bij de junioren haar eerste WK cross. Even had ze zicht op een top-10 plaats, maar dat bleek toch te hoog gegrepen. ,,Het was heel leuk om voor zoveel toeschouwers te rijden, maar ik heb het parkoers ook een beetje onderschat. Het was zwaarder dan ik had verwacht.” Met de veertiende plek kon de dochter van Servais Knaven daarom goed leven.

De enorme publieke belangstelling, gesproken werd over meer dan 40.000 toeschouwers (een volle Kuip) op zondag, was een enorme opsteker voor de organisatie. ,,Als je ons nu nog uit de wereldbeker gooit, ga je toch af”, zei parkoersbouwer Adrie van der Poel over de onzekere toekomst van het evenement. Hoewel hem vanuit de UCI allerlei signalen bereikten dat het ‘wel goed’ zit met Hoogerheide en de wereldbeker, is de knoop nog niet doorgehakt. Het bekendmaken van de nieuwe kalender is voorlopig uitgesteld met drie weken.

Volledig scherm Shirin van Anrooij op weg naar de zege. © Pix4Profs / Joris Knapen