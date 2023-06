Vanmiddag kans op lichte regen in Gemert-Bakel

Kevin was in 2007 als PSV-fan bij bizarre ontknoping en nu als Ant­werp-fan bij die in België. ‘Als ze maar niet tegen elkaar moeten in de Champions League’

Kevin Sluyter dacht dat het niet spannender kon dan die zondagmiddag in 2007, toen zijn club PSV de Nederlandse titel voor de neus van AZ en Ajax weg griste. Maar dat kon dus wel, bleek zondag in België. En weer was het de club van Sluyter die het flikte, FC Antwerp dit keer.