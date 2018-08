Veel animo biodiverse subsidies

ELSENDORP - Je hebt een maïsakker in het buitengebied van Gemert-Bakel, maar de oogst valt al jaren tegen. In dat geval kan een singel met treurwilgen op diezelfde akker misschien een alternatieve inkomstenbron opleveren.

Overheden zijn er vanwege Europese richtlijnen immers veel aan gelegen om meer biodiversiteit in het buitengebied te creëren. En daarvoor zijn er verschillende subsidieregelingen. Iets dat veel bewoners van het buitengebied van Gemert-Bakel als muziek in de oren klinkt. Althans, dat kun je opmaken uit de hoge opkomst (zo'n tachtig personen) bij de infoavond die het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant in samenwerking met de gemeente Gemert-Bakel gisteren hield. Dit collectief is een van de partijen bij wie voor een subsidie kan worden aangeklopt.

Agrarisch natuurbeheer kreeg gestalte toen in 2016 een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer ingevoerd werd. Die kwam er kort samengevat op neer dat de taken steeds meer naar de bewoners van het buitengebied werden overgeheveld. Of zoals veldmedewerker Martien Vinken het verwoordde: 'Jullie zijn de hoveniers van het buitengebied'.

Het nieuwe beleid joeg de oprichting van collectieven voor landschapsbeheer aan. Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant is daar een van. Deze biedt verschillende subsidieregelingen aan. Maar er zijn strenge criteria, bijvoorbeeld op het gebied van grootte en afstand tot bebouwde kom. Daardoor komt een vrij klein percentage van percelen in Gemert-Bakel voor de regeling in aanmerking. Met als gevolg dat slechts een handvol personen in de gemeente van de regelingen van het collectief gebruikmaakt.

Maar er speelt meer, volgens Erik van Moorsel van het collectief. ,,Onze subsidies kunnen niet concurreren met de opbrengsten van gewassen als asperges. En in de Peel zijn veel agrarische ondernemers zodanig commercieel ingesteld dat zij vaak toch voor de meest lucratieve weg kiezen. Natuurherstel was vaak een vies woord hier." Ook gemeenteraadslid Wim Meulenmeesters merkte het. ,,Er is duidelijk een spanningsveld tussen landbouw en natuurbeheer."

Beekje

Desondanks zijn er ook tal van bewoners van het buitengebied die geen boer zijn. Voor hen is misschien het aanleggen van een singel of beekje een aardig appeltje voor de dorst. Misschien komen zij in aanmerking voor een subsidie vanuit het Groen Blauw Stimuleringskader (StiKa), een regeling van de provincie, gemeenten en waterschappen. Wil je die subsidie ontvangen, dan moet je grond wel een agrarische bestemming hebben. En ook moeten de raadsleden in Gemert-Bakel zich later dit jaar nog buigen over de vraag of de gemeente geld moet vrijmaken voor de StiKa-subsidies.