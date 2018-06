Veel belangstelling voor Sound Squad in Gemert

Het is de bedoeling dat deze groep met ingang van september wekelijks gaat repeteren en op 25 januari een spetterende eenmalige show neerzet.

Het repertoire bestaat uit allerlei genres van lichte muziek, klassiek en rock, tot filmmuziek, jazz, symfonisch en elektronisch. ,,Inmiddels hebben we al diverse vocalisten, toetsenisten en enkele saxofonisten en vioolspelers. Zelfs een dj wil meedoen. Hoe leuk is dat. We zijn vooral nog op zoek naar blazers en strijkers,” vertelt Loes Pennings. Zij organiseert het evenement samen met harmoniedirigent Stijn Rutten, slagwerkgroepdocent Chris Leenders, Reini van de Putten en Edward Leenders.

Grenzen

,,We staan overal voor open, zoeken hiermee nieuwe uitdagingen en rekken de grenzen op van wat we kennen of kunnen,” aldus de organisatie. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat de jeugd in staat is zichzelf én het publiek te verrassen.”

Volgers Chris Leenders zijn samenspel, ontwikkeling van stijlgevoel en performance belangrijkste leerdoelen en is het project een waardevolle aanvulling op muziekonderwijs. ,,Een leerling in lesverband en individueel vooruit helpen is één ding, maar de echte grote stappen worden gezet wanneer je leerlingen in groepsverband mag begeleiden”, verklaart hij

Hip bandje

Sinds kort is bekend dat de formatie Hypergoods, een nieuw hip bandje dat al in de Melkweg speelde en door de USA toerde, ook mee gaat werken. De deelnemers aan Sound Squad mogen dan Hypergoods begeleiden.

Belangstellende muzikanten en zangers (tot 25 jaar) kunnen zich tot 1 augustus aanmelden via de website www.soundsquadgemert.nl. Om mee te doen dienen ze minimaal op A-niveau te musiceren of ervaring op dit niveau te hebben.