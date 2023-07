Veel minder vacatures bij gemeente Gemert-Bakel

Met video Verwacht noodweer in Brabant zet streep door evenemen­ten

Door het verwachte noodweer zijn verschillende evenementen in Brabant afgelast. Sinds 14.00 uur gaf het KNMI code oranje af voor zware onweersbuien en hagel. Het grootste evenement dat in de provincie niet door zal gaan is technofestival Awakenings in Hilvarenbeek.