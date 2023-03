Venray bouwt woningen voor opvang ontheemden

,,We kiezen er bewust voor om zelf de regie te pakken en niet te wachten op een aanwijzing of crisismaatregel”, aldus wethouder Martin Leenders. ,,We zijn er voor de mensen die hulp nodig hebben en ook voor onze inwoners die acuut behoefte hebben aan opvang.”

Periode van vijftien jaar

Venray biedt momenteel onderdak aan 350 asielzoekers in een evenementenhal in Oostrum, en aan ruim 330 vluchtelingen uit Oekraïne in Venray van wie een groot deel in een voormalig schoolgebouw bij het Raayland College is gehuisvest. ,,Beide locaties zijn geschikt voor de acute opvang voor een paar maanden maar niet voor meerdere jaren”, aldus Leenders. ,,We willen deze mensen niet heen en weer slepen van de ene naar de andere tijdelijke locatie, maar ze een veilig thuis geven voor een langere periode. Bovendien willen we als gemeente niet continu verrast worden door een nieuwe crisis, maar permanent bedden beschikbaar hebben om onze wettelijke en maatschappelijke opgave te vervullen als dit aan ons wordt gevraagd. Daarom gaan we voor tijdelijke woningen voor een periode van vijftien jaar.”