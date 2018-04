Vijftig nieuwe huizen in twee Gemertse straten

Millheeze staat in het teken van de Brabantse Studenten Gilde landdagen

14 april ,,De bedoeling om studenten en de bevolking samen te brengen tijdens de Landdagen is goed gelukt dit weekend’, zegt Bertus van der Weijst uit Milheeze, voorzitter van de Brabantse Studenten Gilde uit Wageningen. Elk jaar wordt er door de studenten de landdagen gehouden. Dit jaar was Milheeze net als in 1984 aan de beurt. Net 34 jaar geleden werd op vrijdagavond de Millusse avond ingeluid met het Hertog Jan lied dat iedereen meezong.