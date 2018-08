Vincent van Gogh-luchtballon bij Ballonfeesten in Gemert

Twee avonden vanaf 17.00 uur is er van alles te doen en te beleven zoals livemuziek, dansoptredens, een hapje en een drankje en springkussens voor kinderen. Grootste publiekstrekkers zijn natuurlijk de heteluchtballonnen die het luchtruim kiezen. Ook worden zogenoemde modelballonnen opgelaten. Die zijn een stuk kleiner dan de grote broers, maar erg leuk op te zien. Er is een inloopballon, waar mensen informatie kunnen opdoen over ballonnen en ballonvaren. Orange Aircraft geeft demonstraties met een op afstand bestuurbaar vliegtuigje, dat allerlei capriolen zal maken boven de voetbalvelden.

Een van de blikvangers onder de ballonnen is de Vincent van Gogh, een driedimensionale uitvoering van het zelfportret van de schilder, die op zondag naar boven gaat. Deze ballon wordt meestal niet voor passagiersvluchten ingezet, maar alleen bij evenementen. Op zaterdag is als special shape een rode Nissan auto-ballon te zien.

Ballonvaart

Bezoekers kunnen voor een euro een lot kopen en kans maken op een ballonvaart. De trekking op zaterdag is rond 20.30 uur, als de ballonnen aan de horizon zijn verdwenen. Dan wordt een vaart voor zondag verloot. Zondag is de trekking voordat de eerste ballonnen het luchtruim kiezen en kan de winnaar meteen instappen.

De Brabantse Ballonfeesten trekken jaarlijks enkele duizenden bezoekers. De organisatie is in handen van Rotary Gemert-Bakel-Laarbeek en VV Gemert. De opbrengst van het tweedaagse evenement komt deels ten goede aan goede doelen. Dit jaar zijn dat de Zorg Coöperatie Gemert, die hulpvragen van mensen koppelt aan vrijwilligers, het G-voetbal van VV Gemert en de Super Sociaal in Laarbeek, supermarkt voor mensen met een kleine beurs. In de loop der jaren heeft Rotary Gemert-Bakel-Laarbeek op die manier al bijna 200.000 euro kunnen doneren aan goede doelen. De toegang is gratis.