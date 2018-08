Voertuigen zitten Gemertse statushouders Ahmad en Tareq in het bloed

Vrijwel heel Iran doorkruiste Ahmad Fekri (47) met zijn vrachtwagen. Toen hij ruim twintig jaar geleden vanwege de onderdrukking door het Ayatollah-regime moest vluchten naar buurland Irak, vond Fekri daar werk als ambulancechauffeur. Dan is een heftruck besturen een kolfje naar zijn hand, zou je zeggen. Of, om het in zijn woorden te zeggen: ,,voertuigen besturen zit in mijn bloed.''

Gelukkig voor de in Iran geboren Fekri (door het wapengekletter werd het ook in Irak te gevaarlijk, dus vluchtte hij vier jaar geleden naar Nederland) is hij nu ook gekwalificeerd om op een heftruck te rijden. Zo'n dertig statushouders in de gemeente Gemert-Bakel volgden onlangs via werkbedrijf Senzer cursussen heftruck rijden en Veiligheid en Gezondheid. Gisterenavond ontvingen de geslaagden in de Gemertse raadszaal het certificaat uit handen van wethouder Wilmie Steeghs en van Senzer-directeur René Niks. Het doel van de cursus moge duidelijk zijn: de statushouders een betere kans op een baan bezorgen. En dat moet dan ook weer helpen bij de integratie. ,,Je hebt het gevoel dat je erbij hoort. En ook kun je je gezin onderhouden'', vat Steeghs de voordelen samen.

Onder de pannen

De doelstelling is voor een deel al behaald. Dertien van de grofweg dertig cursisten zijn al onder de pannen. Zo mag de uit Eritrea afkomstige Ghezai aan de slag bij bouwonderneming Van Schijndel in Gemert. ,,Hij zal de prefabricage van elementen voor in de bouw voor zijn rekening nemen'', omschrijft bedrijfsleider Rob van Schijndel het takenpakket van Ghezai. Van Schijndel is blij dat hij de vluchteling heeft weten te strikken. ,,Het is niet makkelijk om aan mensen te komen in de bouw. Daarnaast vind ik het belangrijk om als ondernemer je sociale gezicht te laten zien.'' Een statushouder als 'knecht' is voor Van Schijndel iets nieuws. ,,Maar ik had wel al eerder Nederlandse mensen in re-integratietrajecten binnen mijn bedrijf.''

Net als Ghezai heeft ook Syriër Tareq Alshawa een baantje gevonden via de snelcursus (theorie en praktijk in slechts een paar dagdelen) heftruck besturen. Hij mag aan de slag bij MKG koeriers in Elsendorp. En zoals ook voor Fekri geldt: het moet op zijn lijf geschreven zijn. Alshawa kroop dan weliswaar nooit achter het stuur van een tientonner, maar met bezorgen van spullen heeft hij ervaring. ,,In Syrië bezorgde ik frisdranken bij winkels. Ik reed rond in een klein busje.''

Eenmaal in Nederland (Alshawa kwam hier een kleine drie jaar geleden als vluchteling) kroop het bloed waar het niet gaan kon. De liefde voor vierwielers bleek niet te zijn geroest. Bij Neef Autos's en Autocleaning in Gemert polijstte de Syriër vele auto's. ,,Ik heb eens een Tesla doen glimmen'', zegt hij vol trots.

Lamborghini