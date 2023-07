Voetbalgekke vrouwen uit Gemert en Best gaan liever naar WK dan iedere week naar de kroeg of een festival

Nog even tol­weg-bad­ge voor Z-Europa scoren, scheelt honderden euro's boete; loeidruk in ANWB-win­kel

HELMOND - ‘Een leuk gekkenhuis’ in de ANWB-winkel op de Markt in Helmond vrijdagochtend. Op de dag dat het zuiden vakantie krijgt, kopen veel mensen nog snel even een badge voor tolwegen in Zuid-Europa, veiligheidshesjes of een gevarendriehoek.