Voorjaarsconcert St. Cecilia in Milheeze

Wellicht komende week nieuwe coalitie Laarbeek bekend

11:24 LAARBEEK - Het duurt nog zeker tot volgende week voordat duidelijk is wie met wie gaat regeren in Laarbeek. Dat zegt informateur Jan Kerkhof desgevraagd. ,,Het is af en toe net de Processie van Echternach (drie stappen vooruit en twee stappen achteruit, red.), maar er zit schot in de zaak".