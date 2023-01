Vrachtwagen vliegt in brand op A59 bij knooppunt Empel Den Bosch

Dramaturg Thomas Lamers: ‘Als je geweld wilt tonen op toneel, moet je daar een goede reden voor hebben’

EINDHOVEN/HELMOND –Geschiedenis van geweld is een toneelstuk dat homofobie en racisme voortvarend bij de horens pakt. Voormalig Eindhovenaar Thomas Lamers, die erbij betrokken is als dramaturg, vertelt over het stuk en zijn aandeel daarin.

14:33