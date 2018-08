Vragen rond verkoop Gemerts kasteel

Klachten over wegafslui­ting Laarbeek

15 augustus BEEK EN DONK - Sinds maandag is de doorgaande weg van Lieshout richting Gemert in Beek en Donk afgesloten. Vanaf de Muzenlaan tot de kruising bij de Beekse brug wordt aan de weg gewerkt. Binnen twee dagen zijn er bij de gemeente al veel klachten binnengekomen over verkeersoverlast in Beek en Donk. De gemeente dringt nu aan op betere bewegwijzering.