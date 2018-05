VV Gemert krijgt trouwe aanhang op puntje van de stoel tijdens verlenging

GEMERT - Zo'n 1800 voetbalsupporters van VV Gemert en VV Wittenhorst uit Horst stonden donderdagmiddag in Deurne gebroederlijk naast elkaar voor de districtsbekerwedstrijd Zuid 2. VV Gemert had vier bussen vol weten te krijgen met 280 aanhangers. De overige honderden Gemertse fans reden met eigen auto of kwamen op de fiets.