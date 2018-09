VVD'er (55) uit Gemert belazerd door oplichter die zich voordeed als zijn ex-vrouw

GEMERT-BAKEL - Vrienden of familieleden die in financiële nood zitten wil je natuurlijk maar al te graag helpen. Maar als dit via WhatsApp gebeurt, dan kan het zomaar om een oplichter gaan die zich voordoet als een bekende. Jan Vroomans (55) uit Gemert trapte erin, toen zijn zogenaamde ex-vrouw vroeg om haar uit de brand te helpen. ,,Achteraf gezien kan ik mezelf wel voor mijn kop slaan."

Vroomans is fractievoorzitter van VVD Gemert-Bakel en in zijn vrije tijd beroepsfotograaf. Hij komt deze zondagmiddag net terug van een voetbalwedstrijd waar hij een reeks foto's heeft gemaakt. Terwijl hij de foto's aan het bewerken is en zijn deadline met rasse schreden nadert, krijgt hij een berichtje via WhatsApp.

Het is zijn ex-vrouw. Ze schrijft dat ING een storing heeft en dat ze geen geld kan overmaken. Dat komt haar slecht uit, want ze moet vóór drie uur 's middags een bedrag van 1751 euro overmaken. ,,Op de website van ING zag ik inderdaad dat er een storing was, dus dat verhaal klopte", zegt Vroomans.

Ander telefoonnummer

Het valt de VVD'er wel op dat zijn ex-vrouw een ander telefoonnummer gebruikt. Als hij daarnaar vraagt, geeft ze aan een nieuw nummer te hebben. De profielfoto komt overeen met die van Facebook. ,,Ik ging er dus blind van uit dat het om haar ging", vertelt Vroomans. ,,Omdat ik haar privacy en haar zaken respecteer, heb ik haar niet gevraagd waar ze het geld voor nodig heeft."

Op zijn lopende rekening heeft Vroomans echter niet genoeg geld staan. Hij vraagt daarom zijn dochter Sterre om hulp. ,,We maakten samen het geld over. Ergens vonden we het wel een beetje gek dat ze het bedrag vóór drie uur moest hebben en dat ze een foto van de betaling wilde zien. Maar op dat moment was ik zelf zo druk bezig dat ik daar geen moment bij heb stilgestaan."

Alle alarmbellen af

Een paar minuten later gaan echter alle alarmbellen af. ,,Sterre zei op een gegeven moment dat ze het gek vond dat haar moeder niet op haar berichtjes reageerde, maar wel op die van mij. Ik zei dat ze een nieuw nummer had, waarop Sterre zei: 'Dat is gek, ik heb een half uur geleden nog met haar geappt'."

Zonder aarzelen waarschuwt Vroomans de politie, die hem direct doorverwijst naar ABN Amro, zijn eigen bank. Daar wordt alert gereageerd. ,,Terwijl ik met dit tuig in contact bleef omdat zogenaamd de tweede betaling niet lukte, zocht de bankmedewerker contact met de Fraudedesk. Bij hoge uitzondering werd de rekening en ons bedrag bevroren. Hierdoor krijgen we hoe dan ook ons geld terug, een hele opluchting."

Geraffineerd

Vroomen spreekt van een geraffineerde manier van oplichting. ,,Achteraf had ik kunnen weten dat het niet om mijn ex-vrouw ging. Haar taalgebruik was anders en ze gebruikte smileys die ze zelf nooit zou gebruiken." Wel was de oplichter uitstekend op de hoogte van zijn relatie met zijn ex-vrouw. ,,Heel griezelig dat deze persoon onderzoek heeft gedaan naar onze privélevens. Hij wist dat mijn ex-vrouw en ik elkaar goed kennen, dat is online niet zo makkelijk terug te vinden."

Hoewel de Brabantse politicus waarschijnlijk al het geld terugkrijgt, laat hij het er niet bij zitten. Hij gaat maandag langs de ABN Amro en dinsdag naar het politiebureau om aangifte van oplichting te doen. ,,Ik vind het ook belangrijk om andere mensen te waarschuwen voor dit soort praktijken. Krijg je een berichtje van een bekende dat ze een nieuw nummer heeft? Controleer het voor de zekerheid! Het kan je duizenden euro's kosten."

Tips?

De Fraudehelpdesk geeft een belangrijke tip: zoek altijd via een ander kanaal dan WhatsApp contact met de bekende van wie het onbekende telefoonnummer zou zijn. Zo kun je verifiëren of het verhaal klopt. Daarnaast kun je ook voorzorgsmaatregelen nemen om deze vorm van fraude te voorkomen:

- Zet bij je advertentie op Marktplaats nooit je telefoonnummer openbaar, maar geef dat pas als je al contact hebt met de mogelijke koper.

- Scherm je Facebookprofiel zo veel mogelijk af. Zorg dat je profiel niet op openbaar staat, maar bijvoorbeeld alleen leesbaar voor je Facebookvrienden.

- Zorg ervoor dat je vriendenlijst op Facebook ook is afgeschermd, dus alleen zichtbaar voor Facebookvrienden.

- Je profielfoto op Facebook is altijd openbaar. Het is dus raadzaam om een plaatje te pakken waar je niet direct herkenbaar op te zien bent.

Advies van politie

De politie adviseert om scherp te blijven bij verzoeken om geld, ook al lijkt het heel betrouwbaar, zoals bij familie. Ook is het verstandig om accounts op sociale media zoveel mogelijk af te schermen voor onbekenden en voorzichtig te zijn met het delen van persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers.