VVV Gemert-Bakel éérste inspiratiepunt van Brabant: ‘We wilden geen kantoor meer zijn maar een plek met méér beleving’

PSV wil een ‘revanche-zo­mer’ en is op deze manier weer scherp gemaakt door Ruud van Nistel­rooij

PSV is uitgedanst en moet vanaf zaterdagavond de riante uitgangspositie in de strijd om plek twee in de eredivisie zien te verzilveren. Hoe heeft trainer Ruud van Nistelrooij de boel na een daverend feest weer op scherp gekregen? ,,We willen een herkansing in de zomer.”