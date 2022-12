Waar het nieuwe Design Museum in Den Bosch komt? Hier!

UPDATE Chaos compleet: CDA Deurne blijft bestaan, huidige raadsleden gaan als nieuwe partij verder

De drie mensen die nu namens CDA Deurne in de gemeenteraad van Deurne zitten, vertrekken bij de partij en gaan apart verder. CDA Deurne verliest daarmee alle zetels in de raad, maar blijft wel bestaan.

12:49