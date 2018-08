We Lands Bakel is weer topfeestje

Jeanne van Ansem-Jacobs Bakel - Na het succes van vorig jaar ging zaterdagmiddag om 14 uur voor de tweede keer WE-LANDS van start in Bakel. Het festival was in de voorverkoop al ver heen uitverkocht.

Jammer van de regenbuien waardoor het publiek toch wat later kwam. Het feestterrein ziet er professioneel uit met een prachtig hoofdpodium in de vorm van een houten schuur die door de vrienden is gemaakt. Prachtige verlichte staantafels, gemaakt van grote watertonnen, brengen nog meer sfeer. Aan verlichting bij het hoofdpodium is ook geen gebrek.

Vorig jaar had MC DV8 geen tijd maar dit jaar was hij van de partij. Hij bracht samen met MC Bircky via een lied een eerbetoon aan Rick Kuijpers, mede-organisatielid van WE-LANDS die in het voorjaar onverwachts is overleden.

De sfeer zit er goed in. ,,Het is zo leuk hier en zo'n gemoedelijke sfeer", vertelt Sophie Arts (26) uit Bakel. ,,Dit is helemaal mijn ding. Met echt goeie muziek. Maar de mooiste act van vanavond voor mij is toch wel Bass Chaserz."