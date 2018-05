Wederom overlast van vliegen in De Rips: 'Helaas hebben ze geen rugnummers'

OVERZICHT AMATEURVOETBAL Scheids­rech­ter past voordeelre­gel niet toe, Gemert verliest

17 mei Het is hoofdklasser Gemert niet gelukt om het inhaalduel in Halsteren te winnen: 1-0 nederlaag. Bij de duels Oranje Zwart - Helmondia en RKSVO - SV Lierop moest nog een helft werden uitgespeeld. In Helmond werd niet gescoord. Lierop boog in 45 minuten een 2-1 achterstand om in een 2-3 overwinning.