Weer prijs voor Rosmalenaar Roland Biermans; nu met Lekkerste Vegan Burger van Nederland: ‘Hard aan gewerkt’

Gemertse kasteel­tuin deels weer open voor publiek, wel onder dwang

GEMERT - Wandelen door de kasteeltuin in Gemert is vanaf deze maand weer mogelijk. Gedeeltelijk althans. Want kasteelheer Bas van de Laar moet van het gemeentebestuur de tuin twee keer per maand deels openstellen voor zijn dorpsgenoten.

10 januari