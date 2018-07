Weg tussen Milheeze en Oploo dicht om bermbranden te blussen

Kasteel nu definitief in Gemertse handen

29 juni GEMERT - Bas van de Laar mag zich sinds vrijdag officieel de nieuwe eigenaar van het kasteel in Gemert noemen. De Gemertse 'kasteelheer' zegt wel degelijk naar de kritiek op zijn plannen te luisteren. ,,En als het goed is voor het kasteel, doen we er ook echt wat mee."