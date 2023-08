Wegdek Middenpeelweg wordt gerepareerd

Nederland­se ijshockey­vrou­wen dicht bij histori­sche promotie naar A-poule: ‘Het is nú al een stunt’

De Nederlandse ijshockeyvrouwen blijven in positieve zin verbazen bij het WK voor B-landen in China. Na overwinningen op Slowakije, Oostenrijk en Noorwegen is zelfs promotie naar de A-poule mogelijk, het hoogste mondiale niveau.