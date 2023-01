Wethouder over nu al omstreden rotonde op Zuid-Willemsvaart: ‘Niet zo dat iedereen tegen is’

Helmond heeft minder schade door vuurwerk, onderzoek naar lokaal afsteekver­bod gaat intussen gewoon door

HELMOND - Alle waarschuwingen hebben geholpen. Tijdens de recente jaarwisseling is er veel minder schade in Helmond aangericht door vuurwerk dan het jaar ervoor. In 2021/2022 ging het nog om iets meer dan 67.000 euro, dit jaar om 35 mille.

19 januari