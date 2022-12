Wie durft het aan? Hier kun je terecht voor een nieuwjaarsduik

Door de coronabeperkingen kwamen er bij de vorige jaarwisseling amper twintig mensen af op de Nieuwjaarsduik in de Bossche Oosterplas. Maar nu wordt weer gerekend op zo'n duizend liefhebbers voor het evenement dat wordt georganiseerd door de Bossche Reddingsbrigade. ,,De Bossche Nieuwjaarsduik is al jaren de grootste van Nederland in binnenwater’’, zegt een woordvoerder van de Unox Nieuwjaarsduiken over het plonsfeest dat om 13.00 uur begint.

Tegelijkertijd is een Nieuwjaarsduik in de Rosmalense Groote Wielenplas. Inschrijven kan vanaf 12.15 uur tot 12.50 uur bij een kraam voor wijkcentrum Windkracht 5 (Deltalaan 140).

‘Voorgloeien’ in Hurwenen

Zoals gebruikelijk kunnen de deelnemers rekenen op een oorkonde, muts en erwtensoep. Maar watersportvereniging De Groote Wielen benadrukt wel dat het gratis evenement wat eenvoudiger uitvalt dan andere jaren. Douche-, wc- en kleedruimten ontbreken.

De Boxtelse recreatieplas de Langspier is om 12.00 uur de locatie voor de nieuwjaarsduik. De ijsbaan in Hurwenen is ook nu weer geschikt voor een nieuwjaarsduik die wordt georganiseerd door IJsclub Hurwenen Vooruit en de Dorpsraad Hurwenen. Het ‘voorgloeien’ begint om 12.00 uur en een uur later is de duik met na afloop een kop erwtensoep, warme chocomel of glühwein.

Er is ook een nieuwjaarsduik in Vakantiepark Dierenbos in Vinkel. Om 15.25 uur verzamelen de deelnemers en toeschouwers zich op het plein om vijf minuten laten even verderop te water te gaan.

Bij ‘het eerste strandje’ aan de Maas in Hedel is sinds 2009 een nieuwjaarsduik. Om 14.00 uur is het weer zover en zorgt een kampvuur voor verwarming.

Spontaan idee

De organisatoren van de Zaltbommelse Nieuwjaarsduik in de Tijningenplas waren van plan om het dit jaar officieel aan te pakken met de aanvraag van een evenementenvergunning. Maar deze formele opzet is van de baan. Op Facebook klagen de organisatoren over het invullen van ‘nuttige en onnuttige vragen met een globale kostenpost van ruim 1500 euro’. ,,Dat werd ons even te gortig voor een spontaan idee zonder winstoogmerk waarvan het nooit de bedoeling was dat het een groot evenement zou worden”, aldus de organisatoren. Zij roepen op tot een ‘spontane’ duik om 14.00 uur.



