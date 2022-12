Wintercircus Pallasso in Den Bosch is vermakelijk kerst-uitje: ‘Beter dan uren voor die televisie hangen’

Man (20) verstopt zich op dak na inbraak in Eindhoven, aangehou­den na zoektocht

EINDHOVEN - Een 20-jarige man die zich zondagavond op een dak in Eindhoven probeerde te verstoppen voor de politie, kwam bedrogen uit: hij werd ontdekt door agenten en is met hulp van de brandweer naar beneden gehaald. De man wordt ervan verdacht even daarvoor ingebroken te hebben bij een bedrijf aan de Kleine Berg.

14:08