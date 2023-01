Zeven oud-winnaars bij Oeteldonkse Kletsavonden

met video Dertig uur op de trampoline in Veldhoven: een wereldre­cord, ‘maar eens maar nooit weer’

VELDHOVEN - Poing, poing, poing en dat ruim 90.000 keer. Het was dit weekend in Veldhoven goed voor een wereldrecord trampolinespringen. Femke Muller en zeven vrienden en familieleden hopen hiermee in het Guinness Book of Records te komen.

15 januari