ZLTO staakt verzet tegen Proeftuin Elsendorp

Ziekenhuis­me­de­wer­kers over acties: ‘We kunnen moeilijk een vuist maken, ze weten dat we onze patiënten niet in de steek laten’

HELMOND/EINDHOVEN - ‘Eerst klappen, dan ook lappen’ is deze actiedag een populaire leus in de ziekenhuizen in de regio. ,,Saving lives matter. Als je gezondheid belangrijk vindt, en wij zorgen daarvoor, dan mag daar een goede betaling tegenover staan.”