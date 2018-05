Zonnepanelen voor 43 gezinnen in Milheeze

Man (62) uit De Mortel zet gewelddadi­ge overval in scène zodat hij niet naar politiebu­reau hoeft

10:14 DE MORTEL - Een nogal foute grappenmaker is woensdag aangehouden in De Mortel. Een man zette een overval op een adres aan de Breemhortsedijk in scène, zodat de politie naar hem toekwam en hij aangifte kon doen. Daar waren de agenten niet van gediend.