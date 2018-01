Zorgen over verkoop kasteel Gemert

GEMERT - De paters in Gemert staan op het punt hun kasteel te verkopen . In het dorp wordt gevreesd dat een goed plan zonder nieuwbouw niet de voorkeur heeft.

Het kasteel in Gemert kan een nieuwe bestemming krijgen zónder nieuwbouw buiten de bestaande muren. VB2 Vastgoed uit Oirschot heeft op verzoek van de eigenaar van het kasteel, de Congregatie van de Heilige Geest, een plan gemaakt met daarin onder meer plek voor bijna 80 zorgappartementen. Heemkundekring De Kommanderij en Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO) vrezen nu dat de paters toch voor een ander plan kiezen.

De paters staan op het punt het kasteel na een jarenlang durend, moeizaam proces te verkopen. Vier partijen hebben een plan voorgelegd, waaronder VB2 Vastgoed van de Oirschotse ondernemer Cor van Beers. Hij is ook de man achter de succesvolle herontwikkeling van klooster Groot Bijstervelt in Oirschot. Dat wordt nu omgevormd tot een levensloopbestendig woonzorgcomplex', met respect voor de historie.

Toen Van Beers afgelopen najaar door de paters werd benaderd om een plan te maken, zocht hij al snel contact met omwonenden en andere belanghebbenden. "Net als bij Groot Bijstervelt wil ik zo transparant mogelijk zijn. Het is de keuze van de heemkunde en SSO om dat nu naar buiten te brengen. Ik ben in afwachting van de beslissing van de Congregatie."

Nieuwbouw

De congregatie moet volgens adviseur Theo Naus nog een definitieve keuze maken. "We hebben dit weekend nog het nodige werk te doen, daarom kan ik er nu inhoudelijk weinig over zeggen." Naus wil ook niet zeggen welke andere drie partijen een plan hebben gemaakt en of een plan met daarin wél nieuwbouw inderdaad - zoals wordt gevreesd - de voorkeur van de paters geniet.

In het plan van Van Beers krijgt het kasteel naast de zorgappartementen ook een trouwzaal in de donjon, een bed & breakfast in het poortgebouw, een horecavoorziening en een publiek toegankelijk park. De refter wordt afgebroken en een voetgangersbrug verbindt het park met het Ridderplein.

Kwaliteit

Van Beers heeft voor het plan samengewerkt met bureau Hylkema, dat ook betrokken is bij de herontwikkeling van Paleis Soestdijk. "We hebben toegewerkt naar een exploitatie binnen de huidige bebouwing. Dat is gelukt. We vonden samen dat extra bouwen weinig toegevoegde waarde had. Wel in euro’s, niet in kwaliteit", aldus Van Beers.

"We zijn zo gecharmeerd van dit plan omdat het behoud centraal stelt, in plaats van maximale exploitatie", vindt Harry Slits, interim-voorzitter van De Kommanderij. Bovendien, voegt SSO-voorzitter Jan van Hoof daar aan toe, kan het Oirschotse plan snel gerealiseerd worden.

"Als nieuwbouw niet nodig is, kunnen bezwaren ook niet voor ellenlange procedures zorgen. En het plan voldoet in feite aan alle eisen die we als dorp graag zien. We hadden niet verwacht dat het kon, maar het kan dus wel." De twee hopen dat de gemeenteraad en provincie erop toezien dat de paters 'de juiste keuze' maken.

Wethouder Miranda de Ruiter (CDA) vindt het niet aan de gemeente 'om te beoordelen welke partij de beste is'. "Die keus is aan de paters. We moeten er nu vertrouwen in hebben dat we het voortraject goed hebben doorlopen."

Verkoop moeizaam traject

De Congregatie van de Heilige Geest worstelt al vele jaren met de verkoop van het kasteel. Eerdere pogingen om het complex van de hand te doen, liepen om uiteenlopende redenen in de soep. Na de afgeketste verkoop aan ondernemer Fransjan van den Elsen uit De Mortel besloten de paters het verkoopproces eind 2016 nieuw leven in te blazen, met hulp van gemeente en provincie.

De paters raadpleegden op voorhand diverse partijen en lieten een deskundige in kaart brengen wat voor potentiële eigenaren de bouwmogelijkheden zijn. Vervolgens is een aantal marktpartijen gevraagd een bieding te doen, met als streven het kasteel begin dit jaar definitief van de hand te doen.