Eerste Alzheimercafé in Gemert-Bakel/Laarbeek op 8 mei

Klinisch geriater

De eerste bijeenkomst wordt om 19.30 uur officieel geopend door Leo Bisschops van Alzheimer Nederland. Gastspreker is dokter Andrew Tan, klinisch geriater verbonden aan het Elkerliek ziekenhuis. Alzheimer Café duurt tot ongeveer 21.30 uur en is gratis toegankelijk.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

- Theo van der Horst (theovanderhorst@dedorpsondersteuners-gemertbakel.nl of 06-81575431) of

- Henrie Bouwmans (hbouwmans@vierbinden.nl of 06-11518194) of

- Wilma van Grinsven (wilma.vangrinsven@levgroep.nl of 06-40944887)