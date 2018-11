Gijs I bij de Bergkneuters in Handel

Patrick d’n urste bij De Krulstarte in De Mortel

13:21 DE MORTEL - Patrick Manders uit De Mortel is dit weekeinde bekendgemaakt als de 53e Prins in Krulstarteland. Hij is 39 en woont met zijn vrouw Miranda en hun drie dochters Lieke, Anouk en Jolien in de Pastoor van de Eindestraat, waar hij ook in het bestuur van de buurtvereniging actief is.