Kindermusical vertedert ouders in Handel

Het kamp dat slechts een tijdelijke oplossing bood, de twijfel van de gevaarlijke vlucht over water en de hoop dat het allemaal goed zou komen 'in het beloofde land waar het altijd feest is'. Zoals dat in een kindermusical hoort, kwam het natuurlijk ook allemaal goed.

,,Al is het in 't echt allemaal veel erger. Dan is er echt water en kiept de boot om," realiseerde speelster Devica zich wel. Daar had ze wel gelijk in, want het verhaal van de moeder die met haar oudste dochter vlucht werd alleen in grote lijnen verteld. ,,Ik ga een huis, een school en nieuwe vrienden voor jullie regelen, had moeder tegen haar twee achterblijvende dochters in het kamp gezegd. Ze kocht haar vlucht en die van haar oudste dochter bij het handelaartje, dat regelmatig langs kwam. Als dekmantel verkocht hij allerlei spullen die niemand eigenlijk nodig had. Hij speelde zijn rol met verve.