Ongeval op A50 zorgde voor file vanaf Nistelrode tot Veghel-Noord - weg weer vrij

Alle vijf partijen in Laarbeek in de coalitie

1 mei LAARBEEK - De vijf politieke partijen in Laarbeek gaan het allemaal samen doen. Dinsdagavond is bekend gemaakt dat er een raadsbrede coalitie komt. De grootste partij Partij Nieuw Laarbeek, die maar één zetel tekort kwam voor een absolute meerderheid in de raad, gaat de komende vier jaar regeren met Algemeen Belang Laarbeek, De Werkgroep, CDA en PvdA.