Overvaller richt vuurwapen op oma in bijzijn van kleindochter bij overval Beek en Donk

BEEK EN DONK - Bij de overval op een huis in Beek en Donk is dinsdagochtend een oma in het bijzijn van haar dochter en kleindochter bedreigd met een vuurwapen. De bewoonster werd door de overvaller gedwongen om geld af te geven. Ondanks een grote zoekactie met een politiehelikopter en een speurhond is de dader nog altijd niet gepakt.

De overvaller drong dinsdag in alle vroegte via een zijdeur het huis aan de Pater de Leeuwstraat binnen. De bewoonster, die met haar dochter en kleinkind in de woning was, werd bedreigd met een vuurwapen. De dader was kennelijk uit op geld. Nadat het slachtoffer hem geld had gegeven ging hij er te voet vandoor.

Speurhond

De man vluchtte vervolgens te voet door de Rogier Monicxlaan met verder onbekende bestemming. Het is volgens de politie niet duidelijk of hij later in zijn vlucht een vervoermiddel heeft gebruikt. Agenten zochten zowel op de grond als vanuit de politiehelikopter en later nog met een speurhond tevergeefs naar de dader. Van hem ontbreekt elk spoor.

Volgens de overvallen familie was de overvaller een forse, kleine getinte man van ongeveer veertig jaar oud met een blauwe jas, een zwarte muts en sjaal. Hij zou een baardje hebben gehad en sprak met een Noord-Hollands accent. De politie sluit niet uit dat de man meerdere kledingstukken over elkaar droeg. Mogelijk heeft hij kleding in de buurt weggegooid.

Bewakingsbeelden