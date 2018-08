Static Show Gemert komt niet uit de verf

Ook de belangstelling van het publiek viel wel wat tegen. ,,Er zijn veel leden van onze club thuis gebleven. Ik denk vanwege het weer," wist Hans Koevoet van de show te vertellen terwijl er een kort buitje over het Gemertse centrum viel. ,,Ja, er moet niks... Wij bezoeken elk jaar de Peel en gaan dan meestal ergens in de buurt met onze voertuigen staan. We kamperen in Venhorst op een hele gastvrije camping."

Leuk detail waren de kartonnen platen die onder alle voertuigen lagen. ,,Daarin zijn we zorgvuldig. We willen niet hebben dat er olie op het wegdek drupt."