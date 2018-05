Tip voor lopers Gemert City Run: 'Giet geen water over je hoofd'

Hop, hop, hop. Lichtvoetig als een kangoeroe springt Adriaan Dekkers in de verkwikkende schaduw van enkele bomen op en neer. De zweetdruppeltjes parelen van zijn voorhoofd. Als loper van de Gemertse Atletiek Club weet Dekkers maar al te goed dat een gedegen warming-up een must is wanneer je gaat hardlopen. Zelfs als het 'maar' de vijf kilometer-variant is van de Gemert City Run, zoals in zijn geval.

De bedrijfslopers die zich in de schroeiende zon aan de tien kilometer wagen, zijn even daarvoor door expert Gert-Jan Wassink op het hart gedrukt dat in de tropische hitte van de zaterdagavond een goede voorbereiding het halve werk is. ,,Loop je goed warm. Dan is je lijf al gewend aan de hitte wanneer je begint.''

De marathonloper - die hardop droomt van de Olympische Spelen in Tokio over twee jaar - deelt wat insider-info met de bedrijfslopers, die voor hun inspanning in de Gemertse bakoven op een sportmaaltijd getrakteerd worden. Zo leren ze de kneepjes van het vak. Bijvoorbeeld ook hoe ze zich goed moeten koelen. ,,Gooi geen water over je hoofd. Dan bestaat de kans dat je poriën dichtslaan. Je lijf kan dan de hitte niet kwijt.'' In plaats daarvan dienen ze volgens Wassink water in hun nek te gieten.

Volledig scherm Warming up cityrun Gemert voor de aanvang van de bedrijvenloop © Fotopersburo van de Meulenhof bv



Voor sommigen zijn de tips een openbaring. Bijvoorbeeld voor Thomas Deters. Zelfs voor de eerdergenoemde Dekkers is de informatie een primeur. Hij is intussen startklaar voor zijn vijf kilometer. Een afstand die volgens Dekkers kort genoeg is om niet met water te hoeven gieten. ,,Drinken zou voldoende moeten zijn.'' Naar eigen zeggen is Adriaan Dekkers wat minder in vorm. ,,In die hitte ga ik rustig beginnen.'' Helemaal in de geest van Wassinks advies. ,,Streef vooral geen records na.'' Dat is precies ook wat de organisatie van de Leidense stadsmarathon lopers adviseerde. Wassink: ,,Gelukkig gaat het hier om slechts vijf en tien kilometer en gelukkig neemt in de avond de zonsterkte af.''

Bedrijfsloper Carl van de Wetering (Van de Punt filmproducties) houdt het ook maar bij de 5 km. Een half uur later komt hij met de tong op de schoenen over de meet. ,,Al na een kilometer voelde je die hitte.'' Sommigen echter lijken bijna te worden opgeladen door het zonnetje. Kim Geerts bijvoorbeeld. Als opwarmertje loopt ze naar een derde plek op de vijf kilometer. Aansluitend wint ze de tien kilometer bij de vrouwen. ,,Vooral op de vijf was de onbeschutte zon vervelend'', blikt ze terug. ,,Op de tien was het al koeler.'' Of ze nog tips heeft? ,,Vooral niet afwijken van wat je gewend bent. Doe waar je je normaal goed bij voelt.''