Vrouw (21) uit Gemert overleden na ongeluk op A59 bij Rosmalen

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de afslag Kruisstraat in Rosmalen, in de richting van Oss. Rond 02.20 uur raakte een personenauto met flinke snelheid van de weg. De auto schoot over een droogstaande sloot heen en kwam op de zijkant op een naastgelegen weg terecht, nabij de Veedijk. In de wagen zaten vijf mensen, waarvan er vier uit de auto werden geslingerd. De vijfde inzittende zat bekneld en is door de brandweer uit het voertuig gehaald. Twee traumahelikopters kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen.