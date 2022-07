Aantal vechtscheidingen moet omlaag, dus biedt Zutphen relatietherapie aan inwoners

De gemeente denkt al langere tijd na over het aanbieden van relatietherapie, waarom is dit zo belangrijk?

Wethouder Jasper Bloem: ,,Met de relatietherapie willen we ouders coachen en stimuleren op een goede manier uit elkaar te gaan. Soms is de keuze al gemaakt te scheiden en daar gaan we als gemeente niet tussen zitten, maar we vinden het wel belangrijk te voorkomen dat kinderen daar slachtoffer van worden, zoals met een vechtscheiding het geval zou kunnen zijn. Daarom komt er een spreekuur waar die ouders terechtkunnen voor een onafhankelijk gesprek.”