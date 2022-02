Ali (6) kan bijna niks, en krijgt (met veel liefde) zorg van zijn familie: ‘Maar nu wordt alles lastiger’

Corona, corona en nog eens corona: hoe virus het werk van schooldi­rec­teu­ren Maaike en Ron beheerst

Het leven van een schooldirecteur was al nooit saai, maar met steeds wisselende regels en de spanning of er voldoende leerkrachten zijn, is het puzzelniveau opnieuw hoog. ,,We hebben covid-diensten in het leven geroepen.”

29 januari