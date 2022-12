Altijd consequent zijn tegen je kind: het recept voor een perfecte opvoeding?

Consequent zijn is hét geheim voor een soepele opvoeding, lijkt de overtuiging in opvoedland. Als je je maar vasthoudt aan wat je ooit tegen je kind hebt gezegd, zou dat een recept voor succes moeten zijn. Een ietwat achterhaald idee, vindt ontwikkelingspsycholoog en opvoedcoach Karla Mooy.

Het principe van consequent zijn in de opvoeding is zijn eigen leven gaan leiden volgens Mooy, en kan in sommige gevallen averechts werken wanneer je rust probeert te creëren thuis. ,,Het vergt van je dat je altijd hetzelfde moet reageren. Maar zijn alle situaties altijd hetzelfde? Nee. Daarnaast voel jij je iedere dag en in ieder conflict met je kind anders. Je dan móéten vasthouden aan het consequent zijn kan je uit de verbinding halen met je kind, en alleen maar tot strijd leiden.”

Tegenargumenten van je kind

Bijvoorbeeld als je kind met een goed tegenargument komt die jou je regels in twijfel laat trekken. ,,Over bedtijden bijvoorbeeld. Komt je kind met iets dat ze op school heeft gehoord, of heeft hij of zij in een filmpje gezien dat een latere bedtijd normaal is voor zijn leeftijd, en denk jij ‘daar zit eigenlijk wel wat in’? Dan kun je hierover in gesprek om te kijken of jullie de regel kunnen veranderen”, zegt Mariëlle Beckers, orthopedagoog.

Wat ook kan helpen, is soms net even iets langer nadenken over het verzoek van je kind, ongeacht de regels. ,,Je kunt zeggen dat je er over vijf minuten op terugkomt. We zijn vaak geneigd te snel iets te verbieden of te verlangen van onze kinderen. Iets later kun je dan voelen dat het onhandig was dat je dat zo hebt gedaan, en het eigenlijk alleen deed om consequent te zijn. Je durft er dan niet op terug te komen, omdat je denkt dat je consequent moet zijn - terwijl de situatie om een andere benadering vraagt. Dit kan er ook voor zorgen dat je kind zich niet gehoord voelt wanneer het iets inbrengt”, aldus Mooy.

Soms afwijken moet kunnen

Je kunt er niet omheen dat regels en afspraken duidelijkheid en voorspelbaarheid bieden voor een kind, en daar hebben ze ook behoefte aan, zegt Mooy. Het handhaven van de regels blijft dus het uitgangspunt. Ook is het voor jouzelf handig een hoop regels te hebben voor je kind, want anders zouden er dagelijks honderden situaties zijn waarbij je moet ingrijpen en bijsturen. ,,Maar je moet wel van jezelf weten dat de regels nageleefd kunnen worden. En het is niet de bedoeling dat er geen ruimte is om soms af te wijken als de situatie erom vraagt’’, stelt Mooy.

Je kunt ook op een verkeerde manier inconsequent zijn, volgens Beckers. Bijvoorbeeld als je op één moment zegt dat iets niet mag, en het dan een uur later toch toelaat. Of als je bezwijkt onder de druk van het gillen. Dan denkt je kind dat hij met jou kan sollen en dat er altijd ruimte is voor discussie.

Feestdagen en meltdowns

Handig om dit alles te weten nu de feestdagen voor de deur staan, en de normale gang van zaken een aantal dagen wordt omgegooid. Maar wat kun je de dag nadat even alles mocht van je kind verwachten?

,,Even niet consequent zijn tijdens de feestdagen met regels, bijvoorbeeld over het drinken van frisdrank, moet prima kunnen. Mits je van tevoren aangeeft dat het om een uitzondering gaat. Zeker als jullie een goed ritme en duidelijke regels hebben in het dagelijks leven, zullen de meeste kinderen zich daarna weer makkelijk aanpassen. Je kind kan ook een meltdown krijgen de volgende dag, afhankelijk van de leeftijd. Blijf dan gewoon rustig, en maak duidelijk dat het afwijken van de regel eenmalig was”, aldus Beckers.

Een kind met pit? Dan heb je een grotere kans op een escalatie de dag nadat alles mocht. Net als met een kind dat niet zo flexibel is. ,,Dat alles maar moet kunnen met de feestdagen of andere bijzondere dagen, is niet toepasbaar op alle kinderen. Kijk dus eerst goed naar de behoeftes en het temperament van je kind, voordat je de normale structuur loslaat met kerst. En als je dat doet, bereid je kind dan goed voor en bied duidelijkheid over hoe het zal gaan met de feestdagen’’, zegt Mooy.