Anneke helpt in 1982 bij een zware bevalling en zoekt de baby van toen: ‘Al blij met berichtje dat ’t goed gaat’

Het verhaal begint in de nacht van 26 op 27 juni 1982, veertig jaar geleden. Anneke van der Heijden was toen net werkzaam als verpleegkundige op de röntgenafdeling van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Het liep tegen twaalven en haar dienst zat erop, dus liep ze naar de hal om haar pieper in te leveren.