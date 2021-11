Belastingdienst gaf advies over omgaan met klagers in jeugdzorg

‘Maak meer baby’s!’ Dit dorp haalt alles uit de kast om meer inwoners te krijgen, maar is het op tijd?

‘Maak meer baby’s!’ Dat was drie jaar geleden de noodkreet in Zwammerdam. Komt er geen nieuwe aanwas, dan zou het dorp veranderen in een verlaten spookstadje. Is het tij al aan het keren?

