Echte schade van een scheiding is niet het gekwetste ego, dat zijn de kinderen

Ongelijk­heid begint al in de baarmoeder: ‘Je organen worden maar één keer aangelegd’

Armoede en stress in de eerste jaren van een kind beïnvloeden blijvend het brein en het gedrag. Zwanger zijn in tijd van schaarste heeft levenslang effect op het kind. In het boek Gelijk goed beginnen van professor Tessa Roseboom lezen we wat we zelf kunnen doen om elk kind gelijke kansen mee te geven - al is het maar een gezonde spermacel leveren, niet roken in de buurt van een kind of een ovenschotel op de stoep zetten bij een pas bevallen moeder.

17 februari