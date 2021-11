Cadeauschaamte: Lieve Sint, het mag best ietsje minder

Poepdokter: ‘Met rode, groene, zwarte of ontkleurde ontlasting altijd even aan de bel trekken’

Als nieuwe ouder kan je een hoop vragen hebben over de poep van je baby. Is het niet te dik, te dun, poept hij niet te vaak en is de kleur wel in orde? ,,Het verschilt voor flesgevoede en borstgevoede baby’s wat normaal is, maar met rode, groene, zwarte of ontkleurde ontlasting moet je altijd even aan de bel trekken’’, zegt Nienke Gottenbos, darmfloratherapeut en auteur van De Poepdokter.

13 november