Ciska (39) geeft al acht jaar borstvoeding: ‘Kinderen geven zelf aan wanneer ze niet meer willen’

Het gezin • Mike Verhaeghe (37, hersteller elektronica)

• Ciska Tinel (39, administratief medewerker)

• Victor (8, houdt van programmeren, paardrijden, podiumkunsten en het kinderkoor)

• Catharina (6, doet aan turnen en paardrijden)

• Julia (3, heeft als hobby turnen)

Ciska: ,,Om langdurig borstvoeding te kunnen geven, heb je een ploeg nodig die je steunt en aanmoedigt om verder te doen als het even moeilijk gaat. En die heb ik: Mike en mijn moeder staan als een blok achter mij waardoor ik het intussen al acht jaar kan doen. Victor en Catharina kregen moedermelk tot aan de volgende zwangerschap en Julia voed ik na drie jaar nog steeds elke ochtend en avond. Ik ga door tot ze zelf aangeeft dat het genoeg is, dat hebben mijn andere kinderen ook gedaan.”

Quote Tijdens die voedingsmo­men­ten kom ik helemaal tot rust Ciska

Wat is je motivatie om dit te doen?

Ciska: ,,Wij kiezen zo veel mogelijk voor de natuurlijke weg. Mijn moeder gaf mij en mijn drie zussen ook borstvoeding zo lang het ging en toen ik tien was, zag ik mijn jongste zus thuis geboren worden. Ik ben zelf ook thuis in ons bad bevallen van Julia, en dat was de mooiste bevalling van de drie. Langdurige borstvoeding heeft veel voordelen. Ik loop mezelf constant voorbij, maar tijdens die voedingsmomenten kom ik helemaal tot rust. Het versterkt de band die ik heb met mijn kinderen en verbetert hun immuniteit. Op een verkoudheid na zijn onze kinderen nog nooit echt ziek geweest.”

Mike: ,,Nog een voordeel is dat Julia hierdoor gemakkelijk inslaapt. Daar zijn we blij om, want slapen is hier een moeilijk thema.”

Quote Toen Catharina nog een baby was, legden we haar overdag buiten te slapen. Anders lukte het niet Mike

Hoezo?

Mike: ,,Als Victor niet wil slapen, doet hij het niet, zelfs niet wanneer hij doodmoe is. Gemiddeld duurt het een uur voordat hij indommelt. Angst voor monsters onder het bed en vreemde geluiden liggen aan de basis, maar in zijn bed geeft hij ook zijn emoties een plekjeen zet hij de gebeurtenissen van overdag op een rijtje.”

Ciska: ,,Toen hij een maand of acht was, lieten we hem eens huilen. Een nachtmerrie! Niet alleen Victor was overstuur, ikzelf ook. Sindsdien besloten we bij hem te liggen tot hij sliep. Sinds vorig jaar hoeft dat niet meer, al vraagt hij wel nog om in de buurt te blijven.”