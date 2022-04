Cobi plaatst advertentie: ‘Oma huilt om haar twee kleinkinderen....wie weet waar ze zijn?’

Van de ene op de andere dag waren ze uit haar leven verdwenen. Oma Cobi’s pientere kleinzoon, die een lichte vorm van autisme heeft, en haar vrolijke kleindochter, die altijd zo uitbundig haar huis in rende. De 80-jarige Cobi denkt ’s nachts aan de kinderen, die uit huis zijn geplaatst. Ze denkt overdag aan ze. En als ze over hen praat, moet ze soms even stoppen, vanwege die ellendige brok in haar keel.